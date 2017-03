Exclusion de Farba Senghor et de Pape Samba: Babacar Gaye "approuve", mais...

Mardi 28 Mars 2017

Babacar Gaye "assume" l'exclusion de Farba Senghor et de Farba Senghor des instances du Parti démocratique sénégalais (Pds). Bien qu'il n'ait pas voté (il s'abstenu), cette sanction infligée à ses deux camarades, le porte-parole du Pds soutient qu'il l'approuve entièrement. "Les décisions du parti m'engagent", dit-il.



Toutefois, M. Gaye souligne que l'ancien chef de cabinet du Président Wade ( Pape Samba Mboup) et l'ex-chargé de propagande du Pds ( Farba Sneghor) peuvent faire amende honorable pour réintégrer les rangs du parti. "Il ne m'appartient pas de commenter la décision d'exclusion de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor, qui naturellement comme le prévoit notre nos statuts et nos règlements intérieur, ont la possibilité de faire une requête afin de s'amender. La dernier instance que constitue notre bureau politique pourrait reconsidérer cette décision", a-t-il indiqué à la Rfm.



Avant d'inviter ses camarades "à travailler autour d'une approche inclusive pour mettre le parti en ordre de bataille, mais surtout de ressembler toutes les forces capables de nous apporter une victoire".

