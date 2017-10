Exclusion de Khalifa Sall et Cie: Le dernier mot revient au Bureau Politique du Ps (Wilane)

En Assemblée générale ce samedi, les Secrétaires généraux des coordinations du Parti Socialiste (PS) se sont prononcés en faveur de l’exclusion de leurs camarades « dissidents », selon le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane, qui précise qu’il revient au Bureau Politique (BP) d’entériner la décision.



«Si le Bureau politique décide comme lui a demandé l’Assemblée générale des Secrétaires généraux des coordinations qui approuve et soutient les conclusions du Secrétariat Exécutif National ainsi que les recommandations faites, il va s’en dire qu’on vers des sanctions qui seront prises et portées à la connaissance des concernés », a-t-il indiqué à la presse, en marge de cette rencontre. « 82 camarades ont pris la parole. Ils ont carrément dit qu’il faut les exclure. Mais, il n’appartient pas à l’Assemblée générale des coordinations de qualifier ou de parler de ces mesures qui entre dans le champ de compétence du Bureau Politique (BP ».



Abdoulaye Wilane a par ailleurs signalé que le parti va procéder à la vente des cartes à partir du 1er décembre prochain. Une réponse à Barthélémy Dias, qui avait déclaré : « Si au 1er décembre 2017, Monsieur Ousmane Tanor Dieng refuse de créer les conditions de lancement de la vente des cartes qui devrait éventuellement aboutir sur un congrès ordinaire ou un congrès d'investiture, à partir de ce moment en tant que 1e adjoint de Khalifa Sall au secrétariat national à la vie politique, nous prendrons toutes nos responsabilités pour organiser la vente sur toute l'entendue du territoire national et dans toutes les coordinations socialistes au Sénégal ».



«La vente des cartes est permanente chez nous. Si quelqu’un veut adhérer au Ps, il peut avoir sa charte aujourd’hui même. Mais, il arrive à un moment T de la vie de notre parti qu’on organise la vente parce que nos instances le recommandent. A partir du 1er Décembre, nous allons produire de nouvelles cartes qu’on va vendre sur l’étendue du pays. Donc, ceux qui s’agitent, ne connaissent rien des textes du parti », dira-t-il.

