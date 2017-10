Exclusion des pro Khalifa Sall: La réponse cinglante de Banda Diop au porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane

« C’est un faux débat qu’ils sont en train de poser. Aujourd’hui, le vrai débat pour un parti aussi grand que le PS, qui émane du legs de Senghor et de Diouf, c’est de voir comment rassembler les militants. Mais, brandir des menaces de sanction, ce n’est pas responsable. Je ne pense pas que les instances du PS puissent valider cette décision d’exclusion », a déclaré Banda Diop, membre du Bureau politique du PS.



Et de marteler : « nous sommes des militants du PS. Notre avenir se confond même avec celui du PS. Nous ne sommes pas dans les dispositions d’agir autrement. Nous sommes des militants socialistes et nous le demeurons ».



Dans cette dynamique, le maire de Patte d’Oie donne un cours magistral à ceux qui pensent vouloir les exclure du Parti socialiste. « Ce n’est pas le Bureau politique qui doit entériner notre exclusion. Le Bureau politique est un organe qui entérine les directives du Comité central. Cette dernière instance, après le congrès, est l’organe délibérant du Parti. Si, aujourd’hui, on voulait vraiment prononcer notre exclusion du PS, il y a des procédures appropriées pour le faire », a-t-il informé.



Abdoulaye Wilane saura certianement apporter la réplique.







