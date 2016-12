(Exclusivité) Les coulisses de la réunion de l’APR Grand Yoff: Cheikh Ndiaye flingue Adama Faye, Nancy Dème et Khaly Lo se crêpent le chignon Contrairement a ce qui est annoncé dans certaine presse, la réunion de l’Alliance pour la République de Grand n’a pas été un long fleuve tranquille, hier. Selon les radars de Dakar7 accrochés au siège nationale de l’APR sur la VDN, les responsables de l’APR de Grand-Yoff se sont crêpés le chignon transformant la réunion à une foire d’empoigne.



A l’origine, certains responsables n’ont pas aimé le fait qu’ Adama Faye, frère de la Première Dame, ait voulu utiliser la réunion dont l’ordre du jour portait sur les modalités distribution des tonnes de riz que le président de la République a offertes aux populations de Grand Yoff pour se présenter comme le leader de l’APR dans a localité.



Une stratégie que Cheikh Ndiaye, un proche de l’ancien Premier ministre, Mimi Touré, a déjouée à l’entame de la rencontre. Sans prendre de gang, le conseiller technique à la Primature, racontent nos interlocuteurs, a fait comprendre Adama Faye qu’il est mal placé pour appeler à l’unité des responsables de l’APR a Grand Yoff puisqu’il n’a jamais jamais oeuvré à ça depuis 2014. Pour Cheikh Ndiaye, il faut d’abord convoquer une assemblée générale et « creuser l’abcès » avant de parler d’unité. Accusant Adama Faye d’avoir manipulé le président des sages du parti, le Doyen Matan Tall, (c’est lui qui présidait la rencontre et non Mbaye Ndiaye), le porte-parole de l’APR a Grand-Yoff a demandé, hier, à ce que les gens se limitent à l’ordre du jour qui consistait à parler du riz offert par Macky Sall aux populations Grand Yoff.



Comme pour en rajouter à la confusion, Khady Lo s’en est vertement prise à Nancy Deme, ancienne PCA du Marché au poisson qu’elle accuse d’être à l’origine de tous les maux dont souffre la coordination de Grand Yoff. La tension était si vive, rapportent nos sources, que les deux femmes ont failli en venir aux mains.



Alors qu’on a pas fini de calmer la tension qu’une autre dispute éclate. Elle opposait, d’après nos interlocuteurs, Maïmouna Cissé, proche de Mora Cissé et de Jola Ndoye, proche de Adama Faye.



Finalement, la réunion s’est terminée en queue de poisson.





