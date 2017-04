Exclusivité Mariage : Kya Aïdara dit Oui à Pape Cheikh Diallo

On croyait à des rumeurs, l'union entre Pape Cheikh Diallo et sa collègue animatrice de l'émission "yewoulen" de la TFM. Le mariage a bel et bien eu lieu à la Patte d'oie Builders chez la mariée.

Leral.net souhaite heureux ménage aux nouveaux mariés