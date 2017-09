Exécution physique et financière des projets: Le Président Macky Sall serre l'étau autour de ses ministres Le Gouvernement a pris des mesures fortes pour garantir une exécutions physique et financière correcte des projets dont le oùut global est supérieur ou égal à 1 millliard de nos francs. La révélation figure dans une lettre d'intention transmise à la Directtrice générale du FMI en marge de l'approbation de la quatrième revue de l'Instrument de soutien à la politique économique ( ISPE), suivie de la demande de prolongation dudit programme.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2017 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Libération a pris connaissance dela lettre d'intention envoyée par le gouvernement à la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), en marge de l'approbation de la quatrième revue de l'Instrument de soutien à la politique économique ( ISPE), suivie de la demande de prolongation dudit programme.



il ressort de cette missive que le Président Macky Sall apris des mesures fortes pour garantir l'exécutiojn correcte des projets confiés aux ministères mais ausi pour la bonne marche de l'économie.



A preuve, le Gouvernement entend, à partir de la deuxième année d'exécution d'un projet dont le coùt global est égal ou supérieur à un milliard de francs Cfa, subordonner l'inscription de crédits de paiement dans la loi de finances, à la production par le ministère concerné, d'un rapport d'exécution physique et financière portant sur l'année antérieure.



Par ailleurs, en vue de favoriser l'orientation des dépenses vers le la formation brute de capital fixe, le Gouvernement s'engage àréviser le décret n°2012-673 du ' juillet 2012, portant nomenclature budgétaire de l'Etat.



Enfin, la banque intégrée de projets sera opérationnelle et un Comité de sélection des investissements publics sera mis en place. un plan d'actions sera mis en place pour intégrer, dans la plateforme, le cheminement des projets significatifs en termes d'impact sur la croissance.



La Sonacos privatisée en 2018



Il ressort du même document que le plan stratégique du Trésor pose également le problème de la gestion du secteur parapublic au sens des sociétés anonymes à participation publique.



Au momement où les ressources publiques sont de plus en plus orientées vers des investissements à forte valeur ajoutée et/ou à forte utilité sociale, il est réaliste de faire des entreprises du secteur parapublic, des contributeurs nets au budget de l'Etat, en lieu et place d'activités génératrices de risques budgétaires, impactant négativement le budget de l'Etat.



Ainsi, toutes les dispositions seront prises pour opérationnaliser la stratégie de gestion du portefeuille de l'Etat, à travers notamment, trois actions fortes: recenser les participations de l'Etat à l'étranger; rendre fonctionnel le comité interministériel de restructuration des entreprises en difficulté; et mettre en placele dispositif de fianancement des plans de restructuration des entreprises en difficulté.



Le gouvernement réaffirme son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour une privatisation en 2018 de la Sonacos, après le départ forcé de Advens.



Vers une restructuration de La Poste



Selon nos informations, le FMI s'est montré vivement préoccupé par la situation de La Poste, qui est au bord du chaos financier. Mais il semble que le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes.



En effet, des problèmes de gestion de trésorerie persistent et se sont exacerbés, notamment avec l'accumulation des soldes créditeurs des comptes de dépôt et les difficultés financières de La Poste.



La mission d'audit conduite par l'Inspection générale des Finances, a permis d'évaluer de façon exhaustive la situation, y compris l'identification des sources de dispersion de la trésorerie courante, et de dégager un plan de résorption du gap.



Les recommandations portent notamment sur la restructuration de la SN La Poste; la réforme du régime du Fonds National de Retraite ( FNR ); et l'analyse approfondie des soldes créditeurs des comptes de dépôt et des recettes d'ordre.



En attendant la restructuration après le départ de la SN La Poste, le Gouvernement procédera au paramètrage de la compensation des chèques postaux présentés par la clientèle, hors comptes internes de La Poste, au niveau de SICA, dans le strict respect des conventions la société au Trésor.



D'après la missive, la restructuration de La Poste sera une priorité des autorités, cette année. Des mesures de restructuration fortes mais bénéfiques à la fois pour l'Etat et pour l'institution de service public, basées sur un diagnostic financier et opérationnel, seront prises et tourneront essentiellement autour de la signature d'une convention de dettes croisées entre l'Etat et SN La Poste.



Ceci afin d'apurer les arriérés de compensation, recapitaliser la société à travers la recherche d'un partenaire stratégique, capable d'injecter les ressources requises et la séparation de Poste Finance de La Poste.







Cheikh Mbacké Guissé

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook