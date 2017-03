Exit Drake : Jennifer Lopez recasée avec une star du baseball !

Drake n'est déjà plus qu'un vieux souvenir ! Jennifer Lopez a très vite oublié le rappeur : selon des informations publiées par Page Six mercredi 8 mars, la star est en effet en couple avec Alex Rodriguez, star de baseball de l'équipe des Yankees, âgé de 41 ans. "Cela fait quelques mois qu'ils se voient, ils ont passé le week-end dernier ensemble à Los Angeles", a révélé une source au média américain.



"Ils s'entendent à merveille, il faut dire qu'ils ont tellement de choses en commun - leurs racines latinos, leur amour pour la ville de New York, leurs enfants...", a détaillé l'informateur. Bref, tous les signes semblent réunis pour que les tourtereaux vivent la plus romantique des histoires d'amour.



Jennifer Lopez serait-elle donc en train de se caser pour de bon ? La croqueuse d'hommes a un tableau de chasse bien rempli : avant Drake, elle a fréquenté, entre autre, le rappeur P. Diddy, son ex-chorégraphe Cris Judd, Ben Affleck, Marc Anthony , son danseur Casper Smart... Et donc désormais Alex Rodriguez, papa de deux enfants d'une précédente relation, Natasha, 12 ans, et Ella, 8 ans. J-Lo, quant à elle, a des jumeaux, Max et Emme, 9 ans, qu'elle a eus avec le chanteur Marc Anthony.