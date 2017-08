Exit Yahya Jammeh : La Gambie à l’heure du Sénégal sur la Tabaski

L’ère Yahya Jammeh, ex-président de l’ancienne République islamique de Gambie, est bien révolue. Son Conseil supérieur islamique qui fixait les dates pour les fêtes religieuses, notamment musulmanes, ne sert plus à rien.



Les Gambiens, à l’image du Sénégal, vont vers une double fête de Tabaski. Au grand plaisir de ceux qui pensaient que leur liberté d’exercer leur religion, était confisquée du temps du prédécesseur de Barrow. « On est libre de choisir notre jour de la fête sans peur ; c’est notre religion. On ne suit ni le gouvernement ni personne. On ne suit que le prophète, Mohamed », se réjouissent les membres de cette communauté qui entendent célébrer la fête le samedi 2 septembre 2017.





Une position bien soutenue par les nouvelles autorités gambiennes. Pour Fodé Dembo Bodiang, le Conseiller spécial du président de la République sur les affaires religieuses, ç’en est fini de la République islamique décrétée par Jammeh.