Expiration de leurs passeports dans deux mois : Les Etudiants sénégalais de Russie interpellent le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

L’association des étudiants sénégalais en Russie éprouvent de sérieux problèmes de formalité avec l’expiration de leurs passeports dans deux mois à expiration, sans oublier la modicité de leur de 144€ le mois qui ne leur permet pas d'aller au pays pour renouveler notre passeport.



« Je suis le président des étudiants sénégalais en Russie. Nous avons un sérieux problème. Certains étudiants leurs passeports arrivent dans deux mois à expiration. Cette bourse insignifiante 144€ le mois ne nous permet pas d'aller au pays pour renouveler notre passeport. Nous vous prions de faire passer l'information sur le net », a déclaré une source de leral.net.



Cette grogne des Etudiants sénégalais de Russie interpelle directement ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba qui a remplacé Mankeur Ndaye.



La Rédaction de leral.net

