Exploitation du gaz : Kosmos Energy finalise avec le géant pétrolier British Pétrolium (BP)

L’exploitation du pétrole au Sénégal devrait bientôt démarrer. Kosmos Energy vient de finaliser l’opération avec BP au Sénégal. Dans un communiqué parvenu à Seneweb et repris par Leral.net, Kosmos annonce qu’elle a reçu l’approbation du gouvernement et signé un accord avec le géant pétrolier British Pétrolium (BP), un accord pour l’exploitation du gisement gazier au large de la frontière mauritanienne.



Selon les termes de l’accord, BP a acquis un intérêt de 49,99 % dans Kosmos BP Senegal Limited, notre société affiliée contrôlée, qui détient une participation de 65 % dans les Blocs de Cayar Offshore Profond et de Saint-Louis Offshore Profond, au large du Sénégal. Un accord dont s’est réjoui Andrew Inglis, Président directeur de l’entreprise d’exploitation.



« L’opération étant maintenant réalisée, Kosmos a hâte de travailler avec le Gouvernement du Sénégal et les partenaires, pour aller de l’avant dans la prochaine étape de notre programme de travaux, ce qui comprendra davantage de recherche dans les deux blocs, et en cherchant à produire le premier gaz à partir du projet Tortue d’ici 2021 », dit-il.