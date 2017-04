Exploitation du gaz sénégalais: Frank Timis se retire, BP acquiert l'intégralité des parts de Timis Corporation Le, major anglais de l'hydrocarbure BP a racheté le reste des parts de Timis Corporation après avoir annoncé qu'il a récupéré l'intégralité des participations minoritaires de 30% que la Timis Corporation détenait dans deux blocs au large du Sénégal (Saint-Louis profond et Kayar profond).

Après avoir été l'actionnaire majoritaire dans le gaz de Saint-Louis Profond et Kayar Profond, Timis Corporation de Frank Timis qui a a été au coeur de la polémique sur les ressources naturelles, s'est retiré en douce. Plutôt, ce mois-ci, BP annonce avoir accepté d'approfondir son investissement au Sénégal en acquérant l'intégralité des participations minoritaires de 30% que Timis Corporation détient dans deux blocs au large du Sénégal, Saint-Louis Profond et Kayar Profond.



Selon un communiqué du major britannique, cette acquisition est soumise à l'approbation du gouvernement et suit l'entrée de BP en Mauritanie et au Sénégal par le biais d'un accord avec Kosmos Energy, annoncé en 2016. BP détiendra une participation proche de 60%, Kosmos une participation proche de 30% et la PETROSEN (société des pétroles du Sénégal) se retrouvera avec une participation d'environ 10%.



Ce qui fait que Frank Timis quitte le milieu du gaz sénégalais après avoir cédé ses actions à Kosmos et BP. A la conclusion des accords, les participations dans les blocs sénégalais similaires au partenariat parallèle en Mauritanie. Timis Corporation sort ainsi de la gestion du gaz dans cette partie du pays.



Avec Kosmos Energy, BP prévoit d'investir plusieurs milliards de dollars dans le développement du gaz naturel liquefié au cours des prochaines années. BP Mauritanie et Sénégal entrevoit un avenir très prometteur pour l'industrie du pétrole et du gaz du Sénégal et s'engage à aider le pays à développer ses ressources d'une façon durable.



source: l'AS

