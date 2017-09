Exploitation du zircon : un géologue "démasque" les "manipulateurs" et rassure les populations L’exploitation du zircon fait toujours polémique au sud du Sénégal. Entre manifestations, marches et grognes, certains s’opposent à l’exploitation du zircon dans la zone de Niafrang, ce, en dépit des assurances.

Les populations craignent une menace de l’environnement. La principale peur demeure l’éventualité de la disparition de la dune. Une inquiétude vite dissipée par les techniciens en charge du projet.



« La dune ne va pas disparaitre parce que sa moitié qui est du côté de la mangrove sera préservée pour constituer une zone tampon, pour ne pas fragiliser la mangrove. Donc, la mangrove ne bougera pas, encore moins la dune…», assure Ibrahima Diaw, ingénieur géologue en charge de ce projet.



Selon lui, il y a des oiseaux de mauvais augure qui tentent de détourner les populations. « Il y a des gens qui font véhiculer ce type d’informations pour faire peur à la population et les amener à s’opposer à ce projet », a-t-il révélé.

Il estime que c’est de la pure « intoxication », mais « très classique » dans le domaine des mines à cause de la « méconnaissance ». « D’abord, les gens ne sont pas correctement informés sur ce projet ; la seconde chose, c’est la manipulation ; il y a des gens qui utilisent cette méconnaissance pour se faire des parcelles de pouvoir, pour rebondir politiquement, ou se positionner stratégiquement pour être des interlocuteurs sans en avoir la légitimité nécessaire », a soutenu l’ingénieur géologue, Ibrahima Diaw.



A noter que la société Alstom a déjà son quitus pour l’exploitation du Zircon et les travaux vont démarrer sous peu.



