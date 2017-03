Exploration d'hydrocarbures au Sénégal, plus de 500 milliards dépensés à perte jusqu'en 2014 Avant la découverte des gisements dernièrement, les compagnies pétrolières ont dépensé à perte plus de 500 milliards de francs CFA dans les opérations d'exploration d'hydrocarbures au Sénégal.

Au Sénégal, les opérations d'exploration d'hydrocarbures remontent à 1952. Et le nombre de puits forés est évalué à plus de 160 avec très peu de résultats en terme de gisements. Ainsi, révèle Mamadou Faye, directeur général de la société nationale de pétrole Petrosen, plus d'un milliard de dollars, soit plus de 500 milliards de francs ont été dépensés à sec, c'est à dire à perte par les compagnies.



" Toutes les grandes compagnies qui sont passées au Sénégal ont dépensé beaucoup d'argent sans aucun profit. Et présentement, c'est l'activité en offshore et onshore qui se développe, parce que c'est là que des découvertes ont été faites".



Et selon Joseph Médou, directeur de la production et exploration à Petrosen, des campagnes d'évaluation de ces découvertes de pétrole à Sangomar offshore profond et de gaz à Saint-Louis offshore profond ont été lancées. La quantité du pétrole découverte en 2014 à Sangomar offshore Profond est estimée entre 475 et 641 millions de barils.



La quantité de gaz découverte est estimée à 500 milliards de m3. En 2016, une autre découverte de gaz naturel d'une quantité estimée à 145 milliards de m3 a été faite sur Cayar offshore profond, rappelle Mame Anta Guèye, conseiller technique en hydrocarbures du ministère de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall.



source: le quotidien

