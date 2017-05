Exploration offshore : Total signe un nouveau contrat avec la Mauritanie

Le groupe pétrolier français Total multiplie ses puits sur le continent. Dans un communiqué daté d'aujourd'hui 12 mai, Total annonce la signature d’un accord d’exploration et de production d’hydrocarbures avec la Mauritanie, où le géant français est présent depuis 20 ans.

Il va peut-être falloir plus que les 38 stations-service à travers lesquelles le groupe français distribue ses produits pétroliers en Mauritanie. La major pétro-gazière Total a en effet annoncé la signature d'un contrat d'exploration et de production avec la Société mauritanienne des Hydrocarbures et de patrimoine minier (SMHPM).



Dans le détail, le permis accordé concerne un bloc offshore d'une superficie de 7 300 km2, dénommé C7 et situé au large des côtes mauritaniennes. L'accord octroie 90% de la concession au groupe Total, tandis que les 10% restants seront détenus par la SMHPM.



C'est le troisième permis accordé au groupe français en Mauritanie. Total détient déjà 90% du permis d'exploration C9 (10 150 km2), situé en offshore profond. Le groupe français est aussi l'exploitant du permis d'exploration à terre Ta29 (12 500 km2), situé dans le bassin de Taoudenni, près de la frontière malienne.



Plus à l'ouest !

«Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Total d'explorer de nouveaux bassins en mer profonde du continent africain. Associé à notre participation existante dans le permis en mer profonde C9, ce bloc permettra de créer une surface d'exploration contiguë étendue sur environ 17 000 km2 dans une zone prometteuse de l'offshore mauritanien», a commenté Guy Maurice, directeur Total Afrique Exploration-Production, après sa rencontre avec le ministre mauritanien du Pétrole.

A signaler que le groupe Total accroît de plus en pus sa présence dans la région, poussant ses opérations d'exploration plus au sud de la Mauritanie. Début mai, le groupe français signait deux accords avec le Sénégal pour l'exploration et l'exploitation de deux concessions pétrolières en offshore profond au large du pays. Le groupe français semble résolu à asseoir ses plateformes pétrolières plus à l'ouest du continent.



http://afrique.latribune.fr/