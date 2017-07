Exploration pétrolière : Cairn annonce une nouvelle découverte de pétrole dans le puits FAN South-1 On ne compte plus les découvertes de pétrole dans les eaux du Sénégal. Selon le site spécialisé Ecofin, qui a repris, ce mardi, un communiqué du groupe pétrolier écossais Cairn Energy, lequel a annoncé avoir mis la main sur un important gisement d’or noir dans le puits FAN South-1. Ce puits est situé sur le prospect FAN South, à 90 km au large du bloc Sangomar Deep Offshore et à 30 km au Sud-Ouest de FAN-1.

D’après le document, les travaux ont commencé le 26 mai dernier et ont été exécutés par la plateforme de forage Stena Drillmax. Ils se sont déroulés suivant le budget, en toute sécurité et ont pris fin avant l’échéancier prévu par les partenaires sur le projet, souligne une note de la firme cotée à Londres.



«FAN Sud est notre dixième réussite au Sénégal depuis les trois dernières années et notre deuxième puits dans la partie profonde du bassin, à côté de la découverte FAN-1. Les résultats de FAN South seront intégrés à ceux de FAN-1 et ajoutés à ceux du champ SNE. Cela aidera la coentreprise à mieux évaluer le potentiel du bassin en eau profonde, au large du Sénégal», a commenté Simon Thomson, le patron de Cairn.



Il a poursuivi, en annonçant que les travaux de forage sur la partie nord du prospect démarreront bientôt. Situé à une profondeur d’eau de 2175 mètres, le puits a été foré jusqu’à une profondeur totale de 5433 mètres, où deux réservoirs majeurs ont été atteints. Il s’agit d’un réservoir de turbitides datant du crétacé supérieur et un autre datant du crétacé inférieur, exactement comme sur la découverte FAN-1, en 2014.



Selon les ingénieurs de Cairn Energy, l’analyse préliminaire de l’huile indique une qualité API de 31°. Des études sont en cours pour vérifier si l’huile des deux puits (FAN-1 et FAN South-1), est de qualité commerciale.



Pour rappel, FAN South-1 est situé sur le prospect FAN South, à 90 km au large du bloc Sangomar Deep Offshore et à 30 km au Sud-Ouest de FAN-1. Cairn est l’opérateur du champ SNE avec 40% des participations totales. L’Américain ConocoPhillips en détient 35%, FAR Ltd, 15%) et Petrosen, la société publique sénégalaise du pétrole, les 10% restants.



