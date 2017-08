Expulsion de 69 Sénégalais : Le Préfet de Bounkiling approuve, Banjul exprime ses regrets

Le Préfet de Bounkiling (Sédhiou), Abdoul Wahab Talla, approuve dans un entretien avec la Rfm, l’expulsion de soixante-neuf sénégalais de la Gambie, précisant qu’il s’agissait "plutôt des enfants et non des adultes".



Ceux qui ont été expulsés, "sont pour la plupart âgés entre 12 et 17 ans. Seuls six d’entre eux, ont 18 et 20 ans. Ils sont originaire des villages de Ndiamakouta et Boudouk", a-t-il indiqué.



"'Traditionnellement, à l’approche de la Tabaski, les enfants de ces localités frontalières à la Gambie, vont à Banjul pour faire de petits boulots leur permettant de bien préparer la fête. On les retrouve au quai de pêche, dans les restaurants entre autres endroits. C’est dans ce cadre-là, que lors d’un rafle, ces enfants ont été pris et ramenés au poste de police de Senoba", a ajouté le Préfet.



Qui relève qu’à la place des autorités gambiennes, il aurait procédé de la même manière. "La place d’un enfant ce n’est pas la rue ou une gargote... Dès lors qu’on prend un enfant dans ces dits endroits, on doit le ramener à ses parents », sert-t-il.



Le quotidien L’As, dans sa livraison du jour, renseigne que la Gambie regrette l’expulsion de ces sénégalais de son territoire.



Par la voix du directeur du service de l’immigration, Buba Sanyang, Banjul assure que les forces de l’ordre qui ont exécuté la mesure ont agi sans l’aval de leurs supérieurs.