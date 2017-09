Expulsion de Kémi Séba et massacre en Birmanie : Queen Biz s’en mêle et refuse de se taire

L’artiste Queen Biz, très active sur les réseaux sociaux, s’interroge sur ce qu’elle qualifie d’humiliants "l’expulsion de Kémi Séba" du Sénégal et le silence de la " communauté internationale" sur les exactions commises sur une "minorité musulmane"en Birmanie.



"Mes pensées refusent d'admettre que cette Afrique si hospitalière, puisse extrader un de ses dignes fils vers l'Occident, je veux nommer Kémi Séba.



Mes pensées refusent aussi d'admettre qu'une minorité musulmane puisse être massacrée en Birmanie, au vu et su de toute la Communauté Internationale et là, je me joins à la grande Sœur Coumba Gawlo, pour porter ce combat.



En ma qualité d'artiste et porteuse de voix, mon silence serait tout simplement criminel face à de telles humiliations, de telles tragédies.



Pourquoi tant d'injustices ?



Le Monde mérite Mieux.."







Landing Jef DIEDHIOU, Leral.net

