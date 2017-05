Expulsion des Sénégalais de l'Allemagne: Thiat révèle le "deal de Macky-Merkel" (vidéo)

Dans cette vidéo (ci-dessous) mise en ligne, samedi, le rappeur Thiat a interpellé les autorités sénégalaises et allemandes sur ce qu’il appelle «le deal Macky-Merkel». Le rappeur du groupe Keur Gui affirme avoir eu vent d’un document liant les deux pays et stipulant que le Sénégal accepte d’accueillir un important groupe d’immigrés en situation irrégulière en Allemagne et issus de différents pays africains.



En contrepartie, croit savoir Thiat, le gouvernement sénégalais recevrait 1,8 milliard d’euros (environ 1200 milliards de francs CFA) pour permettre, dit-il, à ces Africains expulsés, de trouver des emplois au Sénégal. Dans le cadre de ce «deal», ajoute le membre de Y en a marre, un vaste espace est prévu à Thiès pour accueillir ces futurs rapatriés. Thiat demande au gouvernement du Sénégal d’éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire. Et en attendant d’avoir une réponse, il annonce un rassemblement devant l’ambassade du Sénégal à Berlin, vendredi prochain. Aussi, compte-t-il, manifester plus tard devant la représentation allemande à Dakar.