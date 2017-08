Expulsion : les précisions de M. Momar Guèye Ambassadeur du Sénégal en Allemagne

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

ET DES SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR

--------------------------

Service de l’Information,

de la Communication et des Relations publiques



PRECISION



A la suite de la parution dans les colonnes du journal « l’Observateur » de ce jeudi 03 Août 2017 d’un article concernant la mission diplomatique du Sénégal à Berlin, l’Ambassadeur du Sénégal en Allemagne tient à faire les précisions suivantes :



En raison des désagréments causés par les travaux de réfection entamés par le nouveau propriétaire de l’immeuble, l’Ambassade a été contrainte de libérer les lieux.



Il ne s’agit donc d’aucune mesure d’expulsion et l’Ambassade n’est pas sans abri. La Chancellerie se trouve présentement dans des locaux provisoires et intégrera les nouveaux locaux dès que les travaux de réaménagement convenus avec le nouveau bailleur seront finalisés.



Fait en Allemagne, le 03 août 2017

Monsieur Momar GUEYE

Ambassadeur du Sénégal en Allemagne