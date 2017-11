Extorsion de fonds et chantage: Un "fils" de Pape Diop et son épouse grugeaient des personnalités via Facebook

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2017 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Malick Bamba Diop et Aïcha Diop avaient mis en place un stratagème bien huilé pour appâter de hautes personnalités en vue de leur soutirer de fortes sommes d’argent. En effet, l’épouse usurpait sur sa page Facebook ouveret pour la circonstance, l’identité des filles à la forme très généreuse comme la célèbre et sexy artiste nigériane, Shaddyboo. Une fois les cibles identifiées par son époux, elle se charge de leur envoyait une demande d’ajout via sa page Facebook.



Pour soutirer des sous à ses proies, elle sollicite de l’argent, moyennant une chaude nuit. Seulement dès qu’elle encaisse l’argent de ses victimes, Mme Diop se métamorphose et réapparait sur Facebook sous une autre identité. Aujourd’hui, elle s’appelle Aïcha Labanese Sow, demain Ma Ndiaye.



Des directeurs généraux, des hommes d’affaires et entre autres personnalités vicieuses, ont mordu à l’hameçon.

Grugé comme un néophyte, par Aïcha Sow, une autorité de la place et un célèbre rappeur s’en sont ouverts à Mansour Dieng, le propriétaire du magazine people « Icone ».



Celui-ci s’est intéressé à la dame et a informé en même la police des agissements de cette dernière. Ne sachant pas qu’elle est sous surveillance, Aïcha Sow sollicitera M. Dieng dans un premier temps, pour une somme de 20 000 Cfa pour dit-elle rallier Ziguinchor-Dakar à bord du navire, puis 250.000 FCfa pour interrompre une grossesse qu’elle aurait contractée de ses relations avec un célèbre marabout.



C’est sur ces entrefaites que la police est entrée en action. Elle monte une planque au « Resto Good Rade » sis sur la VDn où Aïcha Sow devrait récupérer de l’argent destiné à l’achat d’une robe.



Arrêtée, elle n’a pas attendu longtemps pour livrer son complice de mari. C’est le lundi dernier à 2 heures du matin que Malick Bamba Diop a été arrêté à son tour à Guédiawaye. Selon L’Observateur, l’enquête a révélé qu’il se présentait souvent comme le fils de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Pape Diop. Mais celui-ci avisé a précisé que Malick Diop n’est pas son fils biologique, mais plutôt celui de son cousin.



Le couple a été déféré hier au parquet, pour escroquerie, extorsion de fonds.



