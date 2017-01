FACEBOOK- Attention, vos …proches vous espionnent ! Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu’un épiait votre compte Facebook ? Le réseau social étant souvent au centre d’une vie, il est normal d’avoir peur de cela. Une étude réalisée par des chercheurs canadiens prouvent aujourd’hui que méfiance est de mise… envers nos proches, qui sont les personnes les plus susceptibles de se connecter à notre compte dans notre dos.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|





Internet est aussi bien devenu notre média de divertissement préféré que notre coffre à secrets le plus fourni. Il est aussi le lieu de votre sociabilisation et détient donc vos secrets les plus intimes.



De nos jours, on s’inquiète bien plus de qui peut avoir accès à nos données privées sur internet. Facebook est le réseau social de référence sur celui-ci, et il n’est pas exclu qu’il soit de plus en plus surveillé par nos Etats. On en oublierait presque la principale source de fuites sur nos comptes… nos proches.



En effet, une étude réalisée par l’université de Colombie-Britannique, basée à Vancouver au Canada, a montré que 24% des sondés reconnaissaient avoir espionner le compte de leurs proches, tandis que 21% déclaraient en avoir été victime.



Les raisons évoquées sont celles que nous imaginons tous, séparées en 5 axes majeurs : la curiosité, la jalousie, l’animosité, le côté pratique et… simplement faire une blague, puisqu’il est terriblement hilarant de poster des inepties en statut d’un ami lorsqu’il a oublié de se déconnecter de votre PC (ce n’est pas du vécu bien sûr !).



L’étude indique que la consultation du compte varie selon le but final de ceux le dérobant, les jaloux ayant surtout tendance à se concentrer sur les messages privés par exemple. En étant l’une des applications de discussion instantanée les plus utilisées au monde, Facebook Messenger est aussi devenu la cible des doutes des amoureux.



Le couple ne dure pas suite à cela toutefois, comme indiquent les chercheurs. Rien d’étonnant à cela. Si vous souhaitez éviter que n’importe qui puisse accéder à votre compte dans votre vos, proche y compris, n’oubliez pas de suivre certaines règles pour protéger votre vie privée.



Source WEB





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook