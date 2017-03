FC BAR-PARIS: 2 buts de Neymar à la 88e et 90e (s.p) minutes BUT DE NEYMAR ! Le Brésilien claque un somptueux coup franc direct pour marquer le 4e but du FC Barcelone. Rien à faire pour Kevin Trapp. FC Barcelone 4-1 Paris Saint-Germain !

Le Brésilien transforme le penalty et le Barça peut y croire ! FC Barcelone 5-1 Paris Saint-Germain !

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2017 à 22:55



