FC Barcelone: Andrés Iniesta signe un contrat à vie Andrés Iniesta ne compte pas évoluer sous un autre maillot en dehors de celui du FC Barcelone et ce, jusqu’à la fin de sa carrière. Ce vendredi 06 octobre, le club Catalan a annoncé la prolongation du contrat de son milieu de terrain. Cette prolongation est à vie, d’après les termes du contrat.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2017 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

Aucune durée de contrat n’a été évoquée dans l’annonce faite par le club catalan. En effet, Andrés Iniesta est à présent lié au FC Barcelone jusqu’à la fin de sa carrière. Le milieu de terrain de 33 ans, finira donc sa carrière sous le maillot blaugrana. Cette prolongation, annoncée depuis plusieurs semaines, a été officialisée ce vendredi 06 octobre par le Barça. Les prolongations de contrat sont monnaie courante dans le milieu du foot. Sauf qu’aucune durée n’a été mentionnée. Le génie catalan restera au Barça jusqu’à la fin de sa carrière.

Rien ne disait que cette prolongation annoncée depuis quelques mois, irait aussi loin. A 33 ans, Iniesta n’a jamais réellement envisagé de quitter son club de cœur. Mais le Barça a su mettre les formes pour choyer celui qui affiche 635 matches depuis 2002.

En effet, Iniesta est une légende vivante au Barça. Il a tout gagné et participé à tous les grands moments de son club. Au total, huit titres de champion d’Espagne, cinq Coupe du Roi, trois Coupe du Monde des clubs mais surtout quatre Ligue des champions, son palmarès est remarquable et son armoire à trophée n’a plus de place.

Avec un professionnalisme à toute épreuve et une classe rare, désormais, Andrés Iniesta est uni pour la vie au club qui l’a révélé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook