FC Barcelone, Iniesta : "Nous avons besoin de la perfection contre la Juventus" Andres Iniesta a reconnu que la "remontada" sera compliquée à réaliser face à la Juventus, mais ce n'est pas une mission impossible.

(goal.com) Le FC Barcelone sera en quête d'une nouvelle remontada ce mercredi soir au Camp Nou. De nouveau largement défaits lors du match aller en Ligue des champions, les Blaugranas espèrent inverser la tendance contre la Juventus mais cela ne s'annonce pas simple tant les Bianconeri affichent une sérénité impressionnante sur le plan défensif. Néanmoins, Andres Iniesta reste confiant et voit beaucoup de ressemblances entre cette rencontre et celle contre le PSG.

Higuain se méfie du FC Barcelone

"Il y a beaucoup de similitudes avec le match contre le PSG. Nous devons avoir la même attitude dès la première minute. Nous devons marquer et concéder peu d'occasions.

Il sera compliqué de faire un autre comeback, mais je suis sûr que c'est possible. Nous devons faire un match parfait. Nous devons créer le maximum d'occasions et de marquer des buts. Nous avons probablement besoin de notre meilleur match de la saison. Je pense que la Juventus n'a concédé que deux ou trois buts à cette Ligue des Champions. Mais cela ne change rien pour nous. Nous savons que nous avons le potentiel de marquer des buts. Je suis convaincu qu'ils savent que nous pouvons les blesser", a reconnu Andres Iniesta en conférence de presse.

Le milieu du FC Barcelone est conscient que cela ne s'annonce pas simple : "À Turin, nous avons vraiment mal joué, surtout en première période. Nous allons tâcher de renverser la situation. La Juventus encaisse peu de buts mais je continue à penser qu'une remontée, bien que difficile, est possible. On devra être patient et essayer d'être efficace en attaque. C'est un résultat difficile mais nous avons le potentiel et les arguments pour les faire douter et essayer d'éviter l'élimination. Je ne sais pas comment la Juventus va appréhender ce match : je sais seulement que nous devons attaquer pour marquer. Nous avons besoin d'un match parfait".



