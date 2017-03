FC Barcelone : « Je ne cherche pas être meilleur que quiconque, je veux juste me battre », selon Neymar qui dit tout ! En pleine forme actuellement sous le maillot du Barça, Neymar se confie comme rarement ce mardi matin dans les colonnes du Mundo Deportivo. Au programme : mercato, Messi, Cristiano Ronaldo et PSG… La remontada

Évidemment, Neymar revient sur l'exploit historique de son équipe face au PSG (6-1) il y a trois semaines, exploit dont il fut le principal artisan avec deux buts et une passe décisive au cours des sept dernières minutes : « C'était quelque chose d'unique. J'ai vécu ce match comme si nous devions réaliser l'impossible. L'euphorie d'une situation aussi folle a donné lieu à un moment à couper le souffle, le tout en quelques minutes. »



Un départ du Barça ?

Interrogé sur un éventuel départ au mercato, celui que le club de la capitale courtisait l'été dernier, et sur qui Manchester United aurait toujours des vues, a réaffirmé sa fidélité aux couleurs Blaugrana : « Mon rêve était de jouer au Barça. C'est ce que je souhaitais étant petit. Et le plus important, c'est de jouer pour ce club est d'avoir fait de ce rêve une réalité. Il n'y a rien de mieux que de jouer ici. »





Neymar affiche son respect pour Messi et CR7

Pour beaucoup, Neymar traverse actuellement la meilleure période de sa carrière, au point de disputer à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le titre officieux de meilleur joueur du monde. Le principal intéressé ne s'attarde pas sur ces considérations : « Je ne cherche pas être meilleur que quiconque, je veux juste me battre. Messi et Cristiano affichent un niveau gigantesque depuis dix ans. Ils sont admirables est celui que je côtoie tous les jours est de loin le meilleur joueur avec lequel j'aie joué. »





Oui, Neymar veut Coutinho au mercato

À propos de Messi, l'ailier de 25 ans ne doute pas une seule seconde qu'il finira par signer un nouveau contrat avec son club formateur : « Messi va prolonger parce que le Barça est Messi, et Messi est le Barça. » Enfin, interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il jouerait de sa proximité avec Philippe Coutinho (Liverpool) pour l'attirer en Catalogne, l'international brésilien n'a rien fait pour les atténuer : « Je le recruterais. C'est le joueur que je vois le plus évoluer au FC Barcelone. »

