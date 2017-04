FC Barcelone-Juventus Turin : Le Barca tombe sur la solide défense de la Juventus La Juventus a résisté à l'ambition offensive du FC Barcelone et a réussi un match nul (0-0) qui la qualifie pour les demi-finale de la Ligue des champions. Venue pour défendre et ne pas perdre après sa victoire 3-0 à l'aller à Turin, la Vieille Dame a parfaitement récité sa partition et affiché une maîtrise qui a rendu muette les Catalans et leur triplette magique. S'ils ont tout tenté et dominé la rencontre, les Barcelonais n'ont jamais pu trompé Gianluigi Buffon, qui a même été rarement inquiété.

Le match Après l'exploit face au PSG, le Camp Nou rêvait d'une deuxième "remontada" face à la Juventus Turin dans ce remake de la finale de Ligue des champions 2015. Complètement amorphes lors du premier acte à Turin il y a une semaine, les hommes de Luis Enrique ont cette fois entamé la rencontre pied au plancher.



Dans un classique 4-3-3 avec la MSN aux avants postes, le Barca a tout de suite mis le pied sur le ballon profitant de la position basse de Turin. Clairement venue pour défendre et planter ses flèches dans le dos de la défense catalane, notamment avec la vitesse de Cuadrado dans le couloir droit, la Juve a été intraitable. Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Daniel Alves ont cassé toutes les offensives.

Lionel Messi (voir plus bas), très attendu, a tenté et a failli ouvrir le score mais sa frappe du gauche après une belle séquence a fui le cadre (19e minute). Au cours de ce premier acte, les Catalans ont outrageusement dominé la Juve mais celle-ci ne s'est jamais inquiétée. En seconde période, la Juventus a commencé à profiter des espaces qui s'ouvraient, mais ni Cuadrado (53e), ni Pjanic qui a touché la barre (63e) n'ont inscrit ce but qui aurait anéanti les espoirs catalans.



Mais au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, le Barca se heurtait au mur turinois, toujours plus solide. Messi a bien frôlé le poteau (55e) et Neymar trouvé les gants de Buffon (80e) sur un centre fuyant, la MSN n'a pas su renverser la vapeur et réalisé une deuxième remontada historique. La Juve était tout simplement trop forte pour ce Barca volontaire, mais sans génie.



source:sport.francetvinfo



