FC Barcelone : Luis Enrique privé de deux héros de la remontada au Riazor Le FC Barcelone doit se passer des services de Neymar et Rafinha pour le choc de Liga sur la pelouse du Deportivo La Corogne.

Quatre jours après son exploit face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (6-1), le FC Barcelone se rend au Riazor pour y affronter le Deportivo La Corogne et croire encore au titre en Liga.

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit composer avec deux absents de marque parmi les 14 héros du Camp Nou. Homme du match face au PSG (2 buts, 1 penalty provoqué), Neymar est resté à Barcelone, gêné par un souci physique aux adducteurs. Rafinha manque lui aussi à l’appel en Galice à cause de problèmes d’estomac.

Etonnante coïncidence pour Neymar : ce pépin tombe pile le soir de l’anniversaire de sa petite sœur Rafaella (21 ans)…



