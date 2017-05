FC Barcelone: Messi & Cie sont sûrs que le Real Madrid va se vautrer !

Une cartouche a été grillée mais ce n’est pas grave, il en reste encore deux. C’est, en substance, le message qui serait diffusé dans le vestiaire du FC Barcelone concernant les chances du Real Madrid de finir champion d’Espagne en fin de saison. Le quotidien catalan Sport affirme en effet que la bande à Lionel Messi croit dur comme fer que les Merengue se vautreront tôt ou tard dans leur quête de titre, en raison de leur calendrier épineux.



Le Barça a confiance : le Real Madrid va baisser de pied



Les Blaugrana seraient ainsi confiants à l’idée de voir le FC Séville causer la perte du Real Madrid dès le week-end du 13-14 mai puisque les Andalous font partie des rares équipes à l’avoir fait chuter cette année.



D’autant plus que la double confrontation en Ligue des champions contre l’Atlético Madrid risque de faire perdre quelques forces aux Merengue et que le FC Séville joue une qualification en C1 la saison prochaine.



Si cela n’arrive pas, tant pis, il restera encore une autre chance de voir le grand rival madrilène perdre des points en route. Celle-ci se nomme Celta Vigo. Là aussi, il s’agit d’une équipe qui a déjà fait mordre la poussière aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo, en Coupe du Roi. Et leur prochaine confrontation aura lieu le 17 mai prochain, juste avant la fin de la saison.