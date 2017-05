FC Barcelone: Messi et CR7 voient surgir un nouveau rival très dangereux pour le Ballon d'Or S'ils restent les deux meilleurs joueurs du monde, les attaquants respectifs du FC Barcelone et du Real Madrid Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient se faire doubler par Gianluigi Buffon pour la course au Ballon d'Or.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Mai 2017 à 12:51





Si Lionel Messi est encore loin d'avoir dit son dernier mot, un autre joueur que Cristiano Ronaldo pourrait en effet rafler la mise cette année: Gianluigi Buffon. Pour l'ensemble de son oeuvre, comme un symbole fort pour un joueur qui réalise à 39 ans, l'une des meilleures saisons de sa carrière, qui pourrait se conclure enfin par un sacre en Ligue des champions.

La presse catalane, d'habitude si encline à placer Messi tout en haut de la pile, admet que le gardien de la Juventus Turin pourrait mériter le trophée cette année. « Ses excellentes prestations montrent qu'il luttera avec Messi et Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'Or, assure le journaliste du quotidien Sport, Josep Bosch. Il reste invaincu depuis 621 minutes en Ligue des champions et n'a pas encore encaissé de but depuis la phase de poules. En 100 matchs de C1, il a même gardé sa cage inviolée à 60 reprises ! Forcément, il impose le respect à son âge. »

On notera enfin que ce même journal catalan a consacré un article complet au possible sacre de Buffon au Ballon d'Or dans son édition du jour. Surprenant ?



JP





