FC Barcelone : Messi garde un avantage sur Cristiano Ronaldo pour le Ballon d'or

Le Ballon d'or doit-il récompenser les performances individuelles ou les titres remportés ? De cette question dépend peut-être l'identité du prochain lauréat. Comme toujours, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo feront partie des grands favoris pour soulever le prestigieux trophée en janvier. Mais l'attaquant du FC Barcelone et celui du Real Madrid ne possèdent pas les mêmes arguments.

Messi meilleur joueur de Liga pour les lecteurs de Marca

Du côté de CR7, ce sont les titres qui risquent de faire la différence : la formation entraînée par Zinedine Zidane vient en effet de remporter la Liga, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2012, et pourrait devenir, dans deux semaines, la première à soulever la Ligue des champions deux fois d'affilée. Mais c'est bien Messi, auteur de 37 buts sur la scène espagnole (contre 25 pour son rival), qui a le plus brillé individuellement.

S'il en faut une preuve, elle est donnée par le quotidien Marca, qui a lancé un sondage auprès de ses lecteurs afin de désigner le MVP (meilleur joueur) du championnat espagnol. Le numéro 10 catalan termine en tête avec 42% des suffrages, loin devant Cristiano Ronaldo (29%). Isco complète le podium (17%). Pourtant, les lecteurs du quotidien madrilène sont plutôt supporteurs du Real Madrid en majorité.

Une équipe-type envahie par les Merengue

L'équipe-type de la saison, elle, fait la part belle aux joueurs merengue, au nombre de six. La voici : Oblak (Atlético) – Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Godin (Atlético), Marcelo (Real Madrid) – Modric (Real Madrid), Busquets (FC Barcelone), Isco (Real Madrid) – Messi (FC Barcelone), Griezmann (Atlético), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).



