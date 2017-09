FC Barcelone: Méssi plus que jamais décisif, étrille la Juventus

A domicile, le capitaine du FC Barcelone, Léo Messi a étrillé la Juventus Turin par 3 buts à 0. Grâce à son doublé et presque une passe décisive à Luis Suarez, Léo montre la voie aux Catalans, traumatisés après le départ de Neymar vers le PSG.



Comme à l’accoutumée, quand l’argentin décide de jouer, personne ne peut l’arrêter. Hier (mardi), lors de la 1ère journée des phases aller de la Champions League, le gardien Italien Gianluigi Buffon, en a fait les frais.



Pour lui qui auparavant, n’avait jamais marqué face à Buffon, c’est désormais chose faite. En plus de marquer, il a réussi un doublé et un festival sur le côté avant que Luis Suarez, ne continue le travail.



L’homme aux 5 ballons d’or et deuxième meilleur buteur de la Champions League derrière Cristianno Ronaldo (105) fait taire ses détracteurs et montre qu’il est bien présent après avoir marqué son 96e but.



Comme le rappellent souvent les commentateurs, Messi est un génie du ballon rond, il peut faire mal à toutes les équipes. Il n’a pas de limite et, est présentement, au sommet de son art.







Thierno Malick Ndiaye

