FC Barcelone : Neymar a sauvé Messi contre Cristiano Ronaldo Principal artisan de la remontada du Barça face au PSG, Neymar a donné un sacré coup de main à Lionel Messi dans sa quête d’un sixième Ballon d’or.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Certains journaux ont placé Lionel Messi en Une jeudi, au lendemain de l’ébouriffante victoire du FC Barcelone face au PSG (6-1) en Ligue des champions. La force de l’habitude, sans doute. Car le véritable artisan de la remontada, c’est bien Neymar. Si irrégulier cette saison, l’ailier Blaugrana a inscrit deux buts et délivré une passe décisive au cours des sept dernières minutes, permettant à son équipe d’arracher une qualification miraculeuse.

Cristiano Ronaldo va encore se coltiner Messi… La presse catalane en a bien conscience. Et pour Jose Maria Casanovas, éditorialiste dans le quotidien Sport, ce match face au PSG restera celui où « Neymar a sauvé Messi ». Notre confrère relève par exemple le fait que le numéro 10 ait laissé son compère tirer le penalty du 5-1, lui offrant ainsi le statut de héros de la soirée. Preuve que l’international argentin, contrairement aux rumeurs, ne considère en rien Neymar comme une menace à sa propre suprématie au Barça.

C’est même plutôt l’inverse. Pour Sport, Neymar a permis à Messi, en qualifiant son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, de postuler à nouveau au Ballon d’or 2017, un trophée qu’une élimination aussi précoce aurait rendu inaccessible. Cristiano Roanldo, tenant du titre, devra donc une fois de plus se coltiner son meilleur ennemi dans sa quête de la plus prestigieuse des récompenses individuelles…



source:butfootballclub



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook