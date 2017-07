FC Barcelone, Real Madrid : Cristiano Ronaldo a mis un stop définitif à Messi ?

En menant le Real Madrid à un doublé Liga – C1, Cristiano Ronaldo a-t-il mis fin à l’ère de domination de Lionel Messi ? La question fait débat en Espagne.



Les supporters du FC Barcelone ont poussé un ouf de soulagement en apprenant la nouvelle il y a quelques jours : les dirigeants du club ont trouvé un accord avec Lionel Messi pour en prolonger le contrat. Les mots ne suffisent pas pour dire à quel point le numéro 10 a changé l’histoire du Barça. Les chiffres permettent de s’en rendre davantage compte.



Ainsi, comme le souligne le quotidien Marca, la formation catalane a remporté 40% des titres à sa portée depuis que Messi a fait son trou en équipe première, soit un total de 27 sur 68. Un ratio qu’on peut détailler ainsi : le Barça de Messi s’est adjugé huit Liga lors des quatorze dernières saisons, après en avoir remporté 24 lors des… 111 éditions précédentes.



L’ère Messi est terminée pour 59% des lecteurs de Marca

De même, l’international argentin a permis à son club formateur de remporter quatre des quatorze dernières Ligues des champions, alors que les Blaugranas n’en avaient gagné qu’une seule en 48 ans ! Cette domination s’est toutefois lézardée la saison passée : c’est le Real Madrid qui a raflé le championnat et la Ligue des champions grâce à un grand Cristiano Ronaldo.



Doit-on en conclure que l’ère Messi touche à sa fin ? Marca, journal madrilène, a posé la question à ses lecteurs. Et pour 59% des plus de 44 000 personnes interrogées, la réponse est oui. Seulement 41% d’entre eux estiment que le FC Barcelone va repartir de l’avant grâce au talent de La Pulga. Qui sera donc attendue au tournant la saison prochaine.