FC Barcelone, Real Madrid: Messi déclare ouverte la chasse à Cristiano Ronaldo Bien placé pour l’attribution du futur Ballon d’Or, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo fait la couverture du prochain France Football au nez et à la barbe de Lionel Messi.

Le Real Madrid a l’occasion de se qualifier pour la prochaine finale de la Ligue des champions en se déplaçant mercredi soir sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Auteur d’un triplé retentissant au match aller au Bernabeu (3-0), Cristiano Ronaldo pourrait encore faire feu de tout bois au Calderon. France Football ne s’y est pas trompé. Dans son édition de la semaine, nos confrères ont en effet choisi de mettre l’attaquant portugais en vedette sous le titre évocateur en vue du prochain Ballon d’Or : « Qui peut encore le battre ? »





« Cristiano Ronaldo en a profité pour prendre un peu, beaucoup, d’avance »

« Comme souvent, les derniers rendez-vous de C1 des années impaires pèsent sur la destinée du Ballon d’Or, estime FF. Et, comme souvent, Cristiano Ronaldo en a profité pour marquer son territoire et prendre un peu, beaucoup, d’avance. La course est-elle déjà terminée ? Pas forcément. Les retours qui s’annoncent cette semaine peuvent encore infléchir la tendance. Il le faut, sinon CR7 aura pris une avance quasi irréversible. »



Lionel Messi, éliminé de la C1, peut-il encore inverser la tendance ? Les supporters du FC Barcelone le souhaitent et savent que la chasse à Cristiano Ronaldo est officiellement ouverte.



Footballclub

