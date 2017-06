FC Barcelone: Rififi entre Messi et Neymar ?

Une histoire de lutte d'influence dans le vestiaire aurait perturbé les relations entre Messi et Neymar.

Mais qu'est-ce qui a bien pu mettre de l'eau dans le gaz entre Lionel Messi et Neymar ? Jalousie ? Gros sous ? Même pas ! C'est une question de pouvoir. Selon Diario Gol , les deux cracks sont engagés dans une lutte interne pour prendre l'ascendant dans le vestiaire.



Et c'est Neymar qui, d'après le site espagnol, aurait déclenché les hostilités. Recruté en 2013 pour, à terme, prendre la relève de la Pulga, il semblerait que le Brésilien commence à en avoir marre d'être toujours relégué au second plan derrière l'indéboulonnable Messi.



Tant bien que mal, Neymar tente de jouer le recruteur du Barça et fait régulièrement le forcing pour que les joueurs dont il est le plus proche soient recrutés.

Ainsi, après avoir échoué à faire venir Coutinho au Camp Nou cet hiver, Ney' retente le coup cette été avec de nouveaux noms comme Gabigol, Vinicius ou Paulinho, avec un net avantage pour Lucas Lima qui se serait déjà mis d'accord avec le club blaugrana dans l'optique d'un transfert.



Ancien petit-ami de la sœur de Ney' et représenté par le père de ce dernier, Lima est très proche du clan Neymar. De quoi inquiéter Messi ? En tout cas, l'Argentin verrait d'un mauvais œil, les petites manœuvres de son coéquipier...



Melty



