FC Barcelone: découvrez l’offre complètement folle de Manchester United pour recruter Neymar Après le Français Paul Pogba, Manchester United vise désormais Neymar. Le journal catalan "Sport" affirme que le club anglais serait prêt à débourser une somme indécente pour s’attacher les services de Neymar, la saison prochaine.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Selon le média, les Mancuniens seraient ainsi sur le point de formuler une offre de 200 millions de dollars, soit le montant de la clause libératoire du joueur, qui est lié avec le Barça jusqu’en 2021. En plus de cette somme astronomique, Manchester United proposerait au Brésilien un salaire de 25 millions d’euros par an. Il deviendrait alors le joueur le mieux payé de la Premier League.

En tout cas, José Mourinho s’active pour avoir Neymar dans son équipe. Il le veut à tout prix. A en croire les médias, de fréquents contacts existent entre le coéquipier de Messi et les Mancuniens.

Visiblement, évoluer en Premier League fascine le joueur car, le Brésilien dit qu’il adore le style de jeu des Anglais. Et pour preuve, la semaine écoulée, Neymar a fait une sortie qui en dit long.

« J’admire Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Ces équipes sont toujours là, à se battre pour le titre. Et vous avez aussi des entraîneurs de haut niveau comme Mourinho et Guardiola. Des entraîneurs avec qui tous les joueurs aimeraient travailler », déclarait le joueur il y a quelques jours. Avant d’ajouter « La Premier League est un championnat qui me fascine. J’aime le style de jeu et les équipes. Et qui sait, peut-être qu’un jour j’aimerais y jouer ».

Neymar da Silva Santos Junior, plus couramment appelé Neymar, est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes. Footballeur international brésilien, il évolue au poste d’attaquant au FC Barcelone. Il est le capitaine de la sélection brésilienne depuis le 4 septembre 2014. Il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien et mondial.



Yao Junior L



