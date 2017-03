FC Barcelone: le roi des "remontadas", c’est le Real Madrid… La presse madrilène a sorti une statistique qui montre que le Real Madrid est capable de remonter un score bien plus souvent que le Barça.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 23:12 | | 0 commentaire(s)|

En réussissant à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions malgré sa défaite 4-0 au match aller, le FC Barcelone a réussi mercredi un exploit sans précédent dans l’histoire des Coupes d’Europe. Les hommes de Luis Enrique se sont effet imposés 6-1 au retour face à un PSG paralysé par l’enjeu. Mais la presse madrilène a trouvé l’argument parfait pour rabaisser quelque peu l’exploit de Lionel Messi et sa bande.



Le Real Madrid a pris 16 points après avoir été mené !

Vainqueur du Betis Séville (2-1) dimanche après avoir concédé le premier but, le Real Madrid est lui aussi un spécialiste des "remontadas". Récemment, la formation entraînée par Zinedine Zidane a par exemple battu le FC Valence (3-2) après avoir été mené 2-0, puis décroché un nul contre Las Palmas (3-3) après avoir compté deux buts de retard. En tout, ce sont 16 points que Cristiano Ronaldo et sa bande ont glanés cette saison en Liga en courant après le score.

Comme quoi, la "remontada" n’est pas seulement une spécialité catalane.



source:butfootballclub



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook