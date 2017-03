FC Barcelone: le successeur d’Iniesta est tout trouvé !

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2017 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Pour préparer le retrait d’Andres Iniesta, le FC Barcelone espère faire revenir l’un de ses anciens prodiges de la Masia, tout simplement…



Après le départ de Xavi Hernandez en 2015, le Barça va définitivement tourner une page avec le retrait progressif d’Andres Iniesta. Le stratège des Blaugranas, 32 ans, est sous contrat jusqu’en 2018 et devrait prolonger, mais son remplacement est déjà à l’ordre du jour. Les dirigeants ont une excellente idée: faire revenir Thiago Alcantara, formé à La Masia. Il était parti en 2013 quand il ne désirait plus jouer les doublures de Xavi et Iniesta…

Le Brésilien/international espagnol est devenu un joueur incontournable au Bayern et semble avoir toutes les qualités nécessaires pour mener le jeu du FCB dans un futur proche. Il y retrouverait même son jeune frère Rafinha (Auriverde, lui). Selon la Cadena Ser, Thiago est supervisé à chaque grand match du club munichois. Le joueur de 25 ans est lié seulement jusqu’en 2018 et pourrait aisément réclamer son départ cet été.





Le Barça doit bien choisir après avoir dépensé beaucoup d’argent pour des milieux de terrain qui n’ont pas convaincu. Si Ivan Rakitic (18 M€) a remplacé dignement Xavi Hernandez, Arda Turan (34 M€) dépanne davantage en doublure de Neymar et André Gomes, recruté pour 35 millions d’euros à Valence, n’a pas convaincu. Denis Suarez est plus intéressant dans l’entrejeu, lui qui a été formé à La Masia avant d’être racheté à Villarreal pour 3 millions…

Avec Sports



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook