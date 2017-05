FESMAN :le portrait-robot du ministre avocat de Wade qui avait reçu les 3,6 milliards sur ses comptes personnels

Leral.net est en mesure de révéler que c’est un avocat de surcroît, ancien ministre, dandy et homme de confiance d’Abdoulaye Wade qui aurait reçu les 3,6 milliards de F Cfa qu’auraient financés dans le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres de 2010, les présidents africains Mouamar Khadafi, Idriss Déby, Béchir et Paul Biya sur ses comptes personnel ainsi qu’un marabout mbacké mbacké.



Autre indice que Leral.net vous propose afin de décrire le portrait-robot de celui qui a encaissé les 3,6 milliards est que les fils de cet ancien ministre de Wade avaient même « volé» beaucoup de millions (estimés à son domicile et cela avait même défrayé la chronique, il y a quelques années. Suivez notre regard...



Récemment, c’est le journal sénégalais "Libération" qui avait révélé que plusieurs contributions de pays amis du Sénégal n’avaient laissé aucune trace au niveau du ministère des finances.



« Peu avant sa chute et le lâchage de Wade, Mouammar Khadafi avait remis la somme de 200 millions au Sénégal en guise de contribution. Ce montant n’a jamais été enregistré dans la loi des Finances comme le veut la règle. C’est le cas aussi de 460 millions de FCFA du Soudan, 1 milliard du Cameroun et 2 milliards du Tchad. »