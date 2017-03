FESPACO 2017 : Le médiateur de la République déplore l’absence de Mbagnick Ndiaye

Alioune Badara Cissé, médiateur de la République, a rencontré la délégation sénégalaise, au lendemain de la remise officielle des trophées de la 25e édition du FESPACO et du triomphe sénégalais. Et ce, pour la féliciter suite à sa brillante participation à ce rendez-vous du cinéma. Cette entrevue s’est tenue à la résidence de l’ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso.



Une occasion pour le médiateur de déplorer l’absence du ministre de la culture Magnick Ndiaye lors du FESPACO. «Félicité a été consacré en présence de deux chefs d’Etats et en l’absence du ministre de la Culture. Certes, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Biennale et le conseiller n°1 du ministre sont là. Mais le ministre aurait dû être là», a souligné M. Cissé.



Sa pensée est partagée par certains membres de la délégation. Pour eux, après le sacre du film Félicité à la Berlinale et tout le boucan qui a été fait autour des réalisateurs sélectionnés, le ministre aurait pu venir à Ouagadougou. Car, il y a un enjeu et une image qui sont là, ont-ils affirmé.



Lequotidien