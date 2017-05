FIFA Beach Soccer 2017 : La Suisse bat le Sénégal et prend la première place

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

La suisse a battu le Sénégal aux tirs au but et prend la première place. Les deux équipes qui se sont neutralisées par six buts partout ont procédé aux tirs au but remporté par la suisse au dépend du Sénégal (3-1).



Toutefois ces deux équipes sont déjà qualifiées en quart de finale.







