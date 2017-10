FIFA Football Awards: Le prix du fair-play pour le Togolais Francis Koné

Il s’appelle Francis Koné. Il est togolais, et il a reçu lundi le prix du fair-play de la FIFA lors de la cérémonie des trophées « The best ». Durant un match de première division tchèque, le 25 février dernier, l’attaquant, alors joueur du FK Slovacko, a sauvé la vie du gardien des Bohemians, Martin Berkovec. Gisant inconscient après un choc avec un coéquipier, le portier tchèque a pu être secouru grâce aux premiers soins prodigués par Koné.



« J’ai agi d’instinct»



« Je ne pouvais pas regarder quelqu’un étouffer sous mes yeux sans rien faire. C’était inimaginable », a confié le héros à FIFA.com. « J’ai agi d’instinct », a ajouté celui qui n’en est pas à son premier sauvetage, lui qui a déjà administré les premiers secours à trois reprises auparavant sur un terrain de football : deux fois en Afrique et une fois en Thaïlande.



Les excuses des supporters adverses



Dans un long entretien accordé à nos confrères de RFI, Francis Koné racontait que son acte d’héroïsme a changé le regard des gens sur lui. De souvent raciste, celui-ci est devenu plus bienveillant. « Suite à ce geste, j’ai reçu un message de supporters des Bohemians qui imitaient des cris de singe durant le match. Ils se sont excusés parce qu’ils n’imaginaient pas qu’un noir pouvait sauver l’un de leurs joueurs. »



