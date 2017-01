FONSIS : ANNONCE DE RECRUTEMENT Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2017 à 12:17 commentaire(s)|



Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) recrute deux (02) Chargés d'Investissements et deux (02) Analystes Financiers.



Mission :



Placés sous la direction des responsables du processus d’investissement, ils auront en charge l’analyse de l’évaluation préliminaire et de la structuration des projets d’investissement



Profils :

Analystes Financiers Bac + 4 au minimum et 02 années d’expérience

Chargés d’investissement Bac + 5 et 05 années d’expérience requises



Tous les candidats devront avoir :



Une expérience en banque d’investissements ou d’affaires, private equity, banque de développement, cabinet d’expertise comptable, d’audit, de conseil ou de management.



Avoir de bonnes connaissances en :

Finance d’Entreprise

Analyse Financière et Diagnostic Financier

Evaluation d’Entreprise

Choix d’Investissement

Comptabilité générale, Analytique et de Société

Contrôle de gestion En plus du français, une maîtrise suffisante de l’anglais et de l’environnement juridique et fiscal des affaires au Sénégal seront un atout.



Toutes les candidatures (CV avec trois (3) références et Lettre de motivation) doivent être adressées à : mentionnant en objet le poste souhaité.



La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 Février 2017 à 17H00.





Seuls les candidat(e)s présélectionnés seront contactés. Le Fonds Souverain d’Investissements StratégiquesrecruteetPlacés sous la direction des responsables du processus d’investissement, ils auront en charge l’analyse de l’évaluation préliminaire et de la structuration des projets d’investissementBac + 4 au minimum et 02 années d’expérienceBac + 5 et 05 années d’expérience requisesUne expérience en banque d’investissements ou d’affaires, private equity, banque de développement, cabinet d’expertise comptable, d’audit, de conseil ou de management.Avoir de bonnes connaissances en :En plus du français, une maîtrise suffisante de l’anglais et de l’environnement juridique et fiscal des affaires au Sénégal seront un atout.Toutes les candidatures) doivent être adressées à : careers@fonsis.org La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 Février 2017 à 17H00.Seuls les candidat(e)s présélectionnés seront contactés.

Accueil Envoyer à un ami Partager