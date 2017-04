FOOTBALL: Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada proposent une candidature conjointe pour le Mondial de football 2026

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2017 à 22:59

Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont candidats à l'organisation de la Coupe du monde 2026 de football, la première qui opposera 48 équipes, ont annoncé les fédérations de ces trois pays lundi à New York. "C'est un jour important pour le football aux Etat-Unis et en Amérique, nous pensons que c'est la bonne décision pour notre région et pour notre sport", a déclaré lors d'une conférence de presse, Sunil Gulati, le président de la Fédération américaine en présence de ses homologues canadien, Victor Montagliani et mexicain, Decio de Maria.



source:tempsreel.nouvelobs



