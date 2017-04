FPDR: Marre de Y en a marre Le FPDR (Front pour la défense de la république) dit avoir marre du mouvement Y en a marre et demande à tous les partis mouvement membres dudit front de se démarquer et de ne pas participer à la manifestation de ce jour organisée par ceux qu'ils qualifient de "mercenaires et de maître-chanteurs et responsables de cette situation que vit le Sénégal.

Pour le coordonnateur du FPDR, Ousmane Faye, le groupe Y en a marre et Cie doivent faire leur meaculpa sur les dérives qu'ils dénoncent aujourd'hui. C'est dans ce contexte, poursuit Ousmane Faye que le front va organiser ses jeunes pour mettre en place un mouvement dénommé "On en a marre de Y en a marre".



Le FPDR demande aussi à Me Abdoulaye Wade de changer sa stratégie sur la bataille qu'il mène contre le régime en place, vu son âge et à considérer le Président Macky Sall comme un adversaire politique plutôt qu'un ennemi qu'il faut éliminer et effacer à tout prix, jusqu'à s'allier avec le diable pour prendre sa revanche.



source: la tribune

