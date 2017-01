FPE : Ndèye Khady Guèye jugée ce jeudi... pour blanchiment de capitaux et escroquerie sur 3 milliards F CFA

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2017 à 11:18 | | 1 commentaire(s)|



L’ex-administratrice du Fonds de promotion économique (FPE), Ndèye Khady Guèye, sera ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Elle doit comparaître en même temps que son complice présumé, Babacar Mané, administrateur de la Société africaine du patrimoine (SAP). Les deux mis en cause sont poursuivis pour blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur 3 milliards de francs CFA.



Le procès a été renvoyé à plusieurs reprises. Ndèye Khady Guèye et Babacar Mané n’ayant jamais comparu. La première a été arrêtée à la suite de la publication d’un rapport de la Centif le mettant en cause. Après 14 mois de détention, elle obtiendra une liberté provisoire contre le versement d’une caution de 1,5 milliard de francs CFA.



Source : Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook