FRANCE: 28 tirailleurs sénégalais naturalisés à l'Élysée

Surnommé les «dogues noirs de l'Empire», vingt-huit tirailleurs sénégalais vont être nationalisés à l'Élysée samedi midi. Ils ont entre 78 et 90 ans et ont combattu dans les rangs de l'armée française pendant la Seconde guerre mondiale, en Indochine ou en Algérie. Mais plus de cinquante ans après, ils ne sont toujours pas citoyens français. Un tort que François Hollande avait promis de réparer à son homologue sénégalais, Macky Sall, lors d'une visite officielle à Paris, en décembre dernier.



Yoro Diao fait partie des vingt-sept tirailleurs reçus à l'Élysée samedi. Né en 1928 près de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, il a servi dans l'infanterie française en Tonkin (Indochine) de 1952 à 1955 puis a été envoyé en Algérie en 1958.



En février dernier, il affirmait dans l'émission Le Gros Journal (Canal +): « Nous ne sommes pas isolés, nous ne demandons pas l'aumône. La France a été reconnaissante à notre égard », a-t-il estimé. Nous ne sommes pas isolés, nous ne demandons pas l'aumône. La France a été reconnaissante à notre égard