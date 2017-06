Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte FRANCE-Élection législative 2017 : pour réclamer le haut débit, un maire appelle au boycott du scrutin ! Rédigé par Alain Lolade le 10 Juin 2017 à 18:20 | Lu 229 fois En Haute-Saône, les élections législatives prennent un tournant particulier. Le maire de Bougey a appelé ses administrés à boycotter le scrutin de dimanche, pour réclamer l'arrivée du haut débit dans le secteur de sa commune. Après avoir refusé de tenir le bureau de vote pour les 85 habitants de sa commune, la préfecture a fini par le forcer à se plier à la Loi. Mais il a quand même distribué un courrier invitant ses administrés à ne pas aller voter dimanche.

maire DVD de Bougey, Michel Billy peste contre la piètre qualité d'internet disponible pour ses 95 administrés. Un service qui ne facilite pas, selon lui, la vie des habitants de Bougey alors que leur dépendance à internet, y compris pour les démarches administratives, est devenue un problème. Du coup, le 19 mai dernier, son conseil municipal a pris à l'unanimité une délibération qui dénonce « la rupture de l'égalité dans l'accès au haut débit ».

Une délibération assortie de la décision de ne pas tenir de bureau de vote en signe de protestation. Mais évidemment, la loi, c'est la loi, et la Préfecture a mis aujourd'hui en demeure la commune pour qu'elle ouvre quand même un bureau de vote sous peine de sanctions.



Alors Michel Bailly a envoyé à tous les habitants de sa commune une lettre dans laquelle il appelle au boycott des élections législatives de dimanche. Pour réclamer l'arrivée du haut débit.

Il explique :



Il y a d'importantes perturbations sur le réseau internet. C'est très, très, très long pour se connecter […] Ces difficultés sont préjudiciables pour les particuliers et les professionnels, comme les agriculteurs qui doivent faire leur déclaration PAC sur internet



