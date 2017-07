FRANCE-Résultats du Bac 2017 : il l’obtient après 3 tentatives, sa réaction fait le buzz sur internet

Rédigé par Alain Lolade le 8 Juillet 2017 à 16:02 | Lu 0 fois

Extérioriser sa joie et son bonheur c’est plutôt sain, non ? Ce n’est pas Batpiste, lycéen bordelais, qui nous dira le contraire ! Sa réaction face aux résultats du bac, auquel il a échoué trois fois, fait d’ailleurs le buzz sur Internet ! La vidéo dans laquelle il apprend la bonne nouvelle a en effet, été vue plus de 2,2 millions de fois depuis sa mise en ligne, il y a 24h ! Bravo Baptiste !