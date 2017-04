FSF – Romaï: vers une rupture du contrat

Après la fin de son partenariat avec Puma, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s’est engagée avec la firme émiratie Romaï. Mais depuis la signature du bail le 16 novembre dernier, les Emiratis semblent avoir du mal à honorer tous leurs engagements. Les derniers rassemblements des «Lions» à Londres et Paris, du 20 au 28 mars, en sont les parfaites illustrations.



Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers ont dû arborer des équipements de Puma et de Romaï. Ce qui n’a pas été du goût des fédéraux qui menacent de rompre la collaboration. «Il n’y a ni quantité ni qualité dans la livraison du matériel et les délais ne sont pas respectés. Et ça, c’est le constat de tout le monde. Les tailles des maillots non plus ne sont pas aux normes. Pourtant la FSF a transmis l’expression de tous ses besoins», souffle-t-on à «Stades».



Les fédéraux qui ont, dans un premier temps, interpellé l’intermédiaire qui a facilité la collaboration entre les deux (2) parties, a saisi la structure pour se plaindre de la qualité du matériel. Ce, étant donné que même si, comme la plupart des firmes, c’est de la Chine que le matériel provient, les qualités fournies par Romaï sont les mêmes que l’on trouve dans les marchés aux puces.



Pressafrik